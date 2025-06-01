Англія

Мерсісайдці все ще намагаються завершити трансфер плеймейкера леверкузенців.

Баєр може спробувати отримати одного з гравців Ліверпуля в рамках потенційної угоди щодо атакувального півзахисника Флоріана Вірца.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, леверкузенці цікавляться центральним захисником Джареллом Квансою та атакувальним півзахисником Гарві Елліоттом. Остаточного рішення щодо цього наразі немає, переговори між клубами тривають.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль пропонує Баєру 130 млн євро за Вірца. За даними ЗМІ, клуб із Леверкузена хотів би заробити більше.

Нагадаємо, нещодавно мерсисайдці оформили трансфер правого захисника "фармацевтів" Джеремі Фрімпонга.