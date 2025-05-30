Англія

Нідерландець виступатиме на Енфілд Роуд.

Правий фулбек збірної Нідерландів Жеремі Фрімпонг перейшов з леверкузенського Баєра до англійського Ліверпуля. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

За інформацією Трансфермаркт, сума переходу склала 40 млн. євро. 24-річний нідерландець підписав з чемпіоном Англії трудову угоду до 30 червня 2030 року.

"Мій перехід? Я говорив своїм агентам: "Просто зробіть це".

Вболівальники Ліверпуля, я збираюся віддати всього себе, свою енергію, свою працездатність, і, сподіваюся, ми зможемо перемогти разом.

Я просто радий бути тут. Дякую вам, хлопці, за те, що прийняли мене, і я вас не підведу, і дам вам ту енергію, яку ви хочете", — заявив Фрімпонг.

Жеремі Фрімпонг виступав у складі Баєра із січня 2021 року. За цей період він узяв участь у 190 матчах німецької команди, у яких відзначився 30 голами та віддав 44 результативні передачі. У складі "фармацевтів" гравець виграв Бундеслігу, Кубок та Суперкубок Німеччини у сезоні-2023/24.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль пропонує Баєру 130 млн євро за Вірца.