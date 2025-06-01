Формальні питання трансферу форварда Іпсвіча вирішать на початку тижня.
Ліам Делап, Getty Images
01 червня 2025, 23:26
Ліам Делап за крок від переходу в Челсі. 22-річний нападник пройшов першу частину медогляду в лондонському клубі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Формальні процедури відбудуться на початку наступного тижня. Все готово для офіційного оформлення трансферу.
Повідомлялося, що Челсі активує пункт про відступні Делапа в Іпсвічі в розмірі 30 млн фунтів.
У сезоні-2024/25 Делап провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку 12 голів і 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що Реал відхилив пропозицію Челсі щодо Ендріка.