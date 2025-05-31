Іспанія

Будь-які варіанти відходу гравця цього літа не розглядатимуться.

Бразильський нападник мадридського Реала Ендрік минулого літа розпочав свою європейську подорож трансфером із Палмейраса за 47,5 млн євро та мав неоднозначний досвід у першому сезоні в складі "галактікос".

Лише три матчі 18-річний виконавець розпочинав у стартовому складі команди Карло Анчелотті, що в підсумку призвело до того, що італійський фахівець тепер уже на чолі національної збірної Бразилії не викликав свого колишнього підопічного на клубному рівні для підготовки до червневого міжнародного циклу через брак ігрової практики.

Позаяк, така ситуація наразі не бентежить самого футболіста, як і його клуб — свої сім голів та один гольовий пас у 37 зустрічах (847 хвилин) Ендрік таки забезпечив упродовж цього сезону.

Лондонський Челсі перед початком літньої трансферної кампанії запропонував Реалу взяти Ендріка в оренду на наступний футбольний рік та надати йому належної ігрової практики.

Однак "бланкос" такий варіант не зацікавив, і коли мадридці відповіли відмовою "пенсіонерам", вони скористались можливістю та закрили будь-які інші можливості для переходу Ендріка в будь-який інший клуб цього літа.