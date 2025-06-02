Англія

Лондонський клуб хоче закрити трансфер дортмундського вінгера до старту Клубного чемпіонату світу.

Челсі активно працює над трансфером крайнього нападника Боруссії Дортмунд Джеймі Байно-Гіттенса.

Як повідомляє The Telegraph, лондонці мають намір зробити офіційну пропозицію на суму близько 60 мільйонів євро — саме така сума відступних нібито прописана у контракті футболіста.

Керівництво Челсі прагне закрити угоду ще до того, як обидва клуби вирушать на Клубний чемпіонат світу, який відбудеться у 2025 році.

У сезоні-2023/24 Байно-Гіттенс провів 48 матчів за Боруссію у всіх турнірах, відзначившись 12 забитими м’ячами та п'ятьма результативними передачами. Його контракт із дортмундцями чинний до літа 2028 року.

Нагадаємо, що Байно-Гіттенс протягом 2012 року навчався в академії Челсі.