Англія

Потужний сезон від аргентинця.

Півзахисник англійського Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер підбив підсумки сезону-2024/25. Цитує чемпіона Англії офіційний сайт "червоних".

"Чесно кажучи, мені подобається те, як я провів минулий сезон. Я б сказав, що зараз у мене найкращий період у кар'єрі. Отримую від цього величезне задоволення.

Насамперед це можливо завдяки тому, що я граю за такий великий клуб, як Ліверпуль, де я можу повною мірою показати, на що здатен.

Але я завжди кажу, що для мене найважливіше партнери по команді. Без них я був би ніким, оскільки я не індивідуаліст. Я не з тих, хто пройде повз трьох-чотирьох захисників і заб'є 20 голів за сезон. Я покладаюся на свою команду, тут я знайшов тих, хто допомагає мені і в атаці, і в обороні, я дуже їм вдячний", — сказав Мак Аллістер.

У сезоні-2024/25 Алексіс Мак Аллістер відіграв за Ліверпуль 49 матчів, забив сім голів та віддав шість результативних передач. Разом з мерсісайдським клубом він став чемпіоном Англії за підсумками сезону-2024/25.