Німеччина

Леверкузенський клуб вимагає за німецького півзахисника не менше 150 мільйонів.

Баєр вдруге відхилив трансферну пропозицію від Ліверпуля за свого лідера півзахисту Флоріана Вірца. Про це повідомив авторитетний журналіст Крістіан Фальк у соціальній мережі Х.

Сума нового запиту мерсисайдців склала 130 мільйонів євро, однак у німецькому клубі наполягають на сумі в 150 мільйонів.

У сезоні-2023/24 Вірц провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 15 результативних передач. Його контракт із Баєром чинний до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що з Леверкузена до Ліверпуля переїхав правий захисник Джеремі Фрімпонг.