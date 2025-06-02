Леверкузенський клуб вимагає за німецького півзахисника не менше 150 мільйонів.
Флоріан Вірц, getty images
02 червня 2025, 12:36
Баєр вдруге відхилив трансферну пропозицію від Ліверпуля за свого лідера півзахисту Флоріана Вірца. Про це повідомив авторитетний журналіст Крістіан Фальк у соціальній мережі Х.
Сума нового запиту мерсисайдців склала 130 мільйонів євро, однак у німецькому клубі наполягають на сумі в 150 мільйонів.
У сезоні-2023/24 Вірц провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 15 результативних передач. Його контракт із Баєром чинний до літа 2027 року.
Раніше повідомлялося, що з Леверкузена до Ліверпуля переїхав правий захисник Джеремі Фрімпонг.