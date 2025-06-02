Англія

Лондонський клуб розглядає варіанти на випадок зміни головного тренера, рішення очікується найближчими днями.

Майбутнє Анджа Постекоглу на посаді головного тренера Тоттенгема залишається невизначеним.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, керівництво клубу ще не прийняло остаточного рішення щодо австралійського фахівця.

Президент Тоттенгема Деніел Леві планує ухвалити вердикт найближчими днями. На цей час у клубі все ще ведуться внутрішні обговорення, а ситуація залишається відкритою.

Водночас за інформацією Романо, лондонці вже проаналізували можливі альтернативи. Серед кандидатів на заміну Постекоглу — головний тренер Брентфорда Томас Франк і наставник Фулгема Марку Сілва. У разі рішення про зміну керманича Тоттенгем може зробити крок у напрямку одного з цих фахівців.