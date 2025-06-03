Вест Бромвіч на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Раяна Мейсона на посаду головного тренера команди.

Деталі угоди з 33-річним англійцем не розголошуються.

Раніше Мейсон входив до тренерського штабу Анже Постекоглу у Тоттенгемі, а також виконував обов'язки головного тренера "шпор".

Минулого сезону Тоттенгем взяв Лігу Європи, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед. Наступного сезону команда зіграє у Лізі чемпіонів.

Вест Бромвіч за підсумками минулого сезону посів дев'яте місце у Чемпіоншипі.