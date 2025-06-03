Англія

Ірландець попрощався з рідним для себе клубом.

Голкіпер Куївін Келлегер попрощався з Ліверпулем заради переходу до Брентфорда, передає офіційний сайт "бджіл".

За даними журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу вихованця "червоних" склала 18 млн фунтів стерлінгів із бонусами. Контракт із 26-річним ірландцем розраховано до кінця червня 2030-го, але Брентфорд також отримав опцію продовження на рік.

Келлегер представляв Ліверпуль із липня 2015-го. На його рахунку 79 пропущених голів у 67-ми матчах (24 "сухих") усіх турнірів.

У складі "бджіл" він має замінити Марка Флеккена, який вирішив повернутися до Бундесліги.

Раніше Брентфорд викупив захисника Фіорентини.