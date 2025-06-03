Німеччина

Нідерландець повернувся до Бундесліги після двох років в АПЛ.

Голкіпер Марк Флеккен залишить Брентфорд і приєднається до Баєра, передає офіційний сайт леверкузенців.

За даними transfermarkt, трансфер 31-річного нідерландця обійшовся "фармацевтам" у 10 млн євро. Гравець підписав розрахований до кінця червня 2028-го контракт.

Свій колишній клуб, а саме Брентфорд, Флеккен представляв із липня 2023 року. Тоді Фрайбург отримав за нього 13 млн євро.

На рахунку Марка 123 пропущених гола в 77-ми матчах (15 "сухих") за "бджіл" у всіх турнірах.

Нагадаємо, що це не перше літнє придбання Баєра. Раніше леверкузенці також посилилися півзахисником Герти й захисником Бохума.