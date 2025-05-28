Англія

Угода з 20-річним італійцем розрахована на п'ять років.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з захисником Майклом Кайоде.

Угода з 20-річним італійцем розрахована до літа 2030 з можливістю продовження ще на один сезон.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 17,5 мільйонів євро.

Кайоде виступав за Брентфорд із січня цього року на правах оренди. На його рахунку 12 матчів та одна гольова передача.

За підсумками сезону Брентфорд фінішував на дев'ятому місці у АПЛ.