Англія

Подвійний успіх у перемовинах для команди Гвардіоли цього дня.

Англійський Манчестер Сіті на це літнє трансферне вікно запланував собі чергове оновлення складу та зосередив увагу, зокрема, на півзахисті.

Нідерландський центральний півзахисник Тіджані Рейндерс з італійського Мілана — це перехід "містяни" вже фактично погодили.

І тепер настала черга трансферу французького атакувального футболіста з Ліона Раяна Шеркі.

"Ткачі" на певному етапі хотіли отримати 40 млн євро за 21-річного виконавця, контракт якого спливає вже наступного літа.

Остаточний варіант пропозиції Сіті ще не відомий, однак, за інформацією ЗМІ, французький клуб "буде нею задоволений" та незабаром варто очікувати на закриття цього трансферу.

У цьому сезоні на рахунку Шеркі 12 голів та 20 гольових передач у 44 матчах.