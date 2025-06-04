Англія

Рекордне придбання "містян" шукатиме новий клуб.

Лівий вінгер Джек Гріліш навряд чи опиниться в заявці Манчестер Сіті на Клубний чемпіонат світу-2025, передає видання The Telegraph.

Повідомляється, що 29-річний англієць потребує більшої кількості ігрового часу, щоб повноцінно боротися за виклик до національної команди на ЧС-2026. Участь у майбутньому КЧС буде не в інтересах гравця й клубу на тлі ймовірного трансферу.

Нагадаємо, у групі G турніру підопічні Пепа Гвардіоли зустрінуться з Відадом (18.06), Аль-Айном (23.06) і Ювентусом (26.06).

Манчестер Сіті прагне допомогти Грілішу, надавши йому все літо для зміни клубної прописки. Не виключається й оренда, яка дозволить Джеку регулярно грати і, можливо, повернутися свою найкращу форму.

У ході сезону-2024/25 виконавець відзначився трьома голами й п'ятьма асистами в 32-х матчах усіх турнірів. Його контракт із "містянами" розраховано до кінця червня 2027 року.

Гріліш є найдорожчим придбанням в історії Манчестер Сіті. За даними transfermarkt, у серпні 2021-го Астон Вілла отримала за свого вихованця 117.5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що "містяни" закрили трансфер гравця Мілана.