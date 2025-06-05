Англія

Але все одно доведеться поторгуватись.

Англійський Манчестер Юнайтед на це літнє трансферне вікно запланував для себе грандіозне оновлення складу.

І вже "Червоні дияволи" оформили трансфер бразильського нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї за понад 80 млн євро.

Є всі підстави вважати, що й усі подальші підписання клубу будуть не менш коштовними, як трапилось, наприклад, у перемовинах Юнайтед із Брентфордом у контексті камерунського форварда Браяна Мбемо.

Напередодні "Червоні дияволи" зробили свою першу пропозицію на адресу "бджіл" у розмірі понад 53 млн євро + 12 млн євро бонусів.

Однак Брентфорд одразу попередив команду Рубена Аморіма, що розраховуватиме на приблизно таку саму вартість свого 25-річного виконавця, яку Юнайтед готові заплатити за Кунью.

Мбемо в цьому сезоні забив 20 голів та віддав дев’ять гольових передач у 42 матчах.