Але все одно доведеться поторгуватись.
Браян Мбемо, Getty images
05 червня 2025, 10:06
Англійський Манчестер Юнайтед на це літнє трансферне вікно запланував для себе грандіозне оновлення складу.
І вже "Червоні дияволи" оформили трансфер бразильського нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї за понад 80 млн євро.
Є всі підстави вважати, що й усі подальші підписання клубу будуть не менш коштовними, як трапилось, наприклад, у перемовинах Юнайтед із Брентфордом у контексті камерунського форварда Браяна Мбемо.
Напередодні "Червоні дияволи" зробили свою першу пропозицію на адресу "бджіл" у розмірі понад 53 млн євро + 12 млн євро бонусів.
Однак Брентфорд одразу попередив команду Рубена Аморіма, що розраховуватиме на приблизно таку саму вартість свого 25-річного виконавця, яку Юнайтед готові заплатити за Кунью.
Мбемо в цьому сезоні забив 20 голів та віддав дев’ять гольових передач у 42 матчах.