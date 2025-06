Манчестер Юнайтед оформив трансфер центрального нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї, передає офіційний сайт манкуніанців.

За даними Ніколо Скіри, перехід 26-річного бразильця обійшовся МЮ в 70 млн євро. Також журналіст повідомляє, що гравець підписав розрахований до кінця червня 2030-го контракт з опцією продовження на рік.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC