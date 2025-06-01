Англія

Манкуніанці посилилися лідером Вулвергемптона.

Манчестер Юнайтед оформив трансфер центрального нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї, передає офіційний сайт манкуніанців.

За даними Ніколо Скіри, перехід 26-річного бразильця обійшовся МЮ в 70 млн євро. Також журналіст повідомляє, що гравець підписав розрахований до кінця червня 2030-го контракт з опцією продовження на рік.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025

Із січня до липня 2023 року Кунья виступав за Вулвергемптон на правах оренди з Атлетіко Мадрид, але потім "вовки" придбали його за 50 млн євро. На рахунку нападника 33 гола й 15 асистів у 92-х матчах за клуб АПЛ у всіх турнірах.

Кар'єра Матеуса розпочалася в молодіжній команді Курітіби, після чого він представляв Сьйон, РБ Лейпциг і Герту. Кунья також відзначився одним голом у 13-ти матчах за збірну Бразилії.