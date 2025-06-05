Англія

Сума трансферу може перевищити 11 мільйонів євро.

Челсі активно працює над підписанням перспективного 18-річного захисника Брайта Еде з Мотора Люблін. За інформацією польських ЗМІ, переговори між сторонами розпочалися під час фіналу Ліги конференцій у Вроцлаві, де представники клубів зустрілися в одному з готелів міста.

Англійський гранд налаштований серйозно і прагне якнайшвидше оформити трансфер, адже інтерес до футболіста проявляють також інші великі клуби, зокрема прямі конкуренти Челсі. Очікується, що офіційна пропозиція надійде вже найближчим часом.

Трансфер може стати рекордним для польського футболу — йдеться про суму, що перевищує 11 мільйонів євро. Якщо угоду буде укладено, Еде спершу вирушить у Страсбур, який належить холдингу BlueCo — власникам Челсі на чолі з Тоддом Боелі та Бехдадом Егбалі.

Нагадаємо, що Мотор придбав захисника взимку у клубу Заглембє за 100 тисяч євро. За нову команду Брайт Еде встиг зіграти шість матчів у чемпіонаті Польщі та забив гол у дебютному поєдинку проти Сталі з Мелеца.