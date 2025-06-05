Англія

У лондонців змінились номера на футболках.

Лондонський Челсі поступово готується до нового сезону, і, зокрема, напередодні оголосив про трансфер англійського нападника Іпсвіча Ліама Делапа.

І вже на наступний день новачок "синіх" отримав свій номер у клубі — гратиме з "дев’яткою" на спині.

Зазначимо, що раніше цей номер в історії Челсі обирали зокрема такі нападники, як Джиммі Флойд Гасселбайнк, Ернан Креспо, Фернандо Торрес, Радамель Фалькао, Альваро Мората, Гонсало Ігуаїн, Ромелу Лукаку та П’єр-Емерік Обамеянг.

Разом із тим, Челсі сповістив, що "десятка" була обрана на наступний сезон атакувальним півзахисником Коулом Палмером, який раніше виступав під номером "20".

Нагадаємо, що "10" на спині раніше належала українському нападнику Михайлу Мудрику, якого відсторонили від роботи з командою через підозру у вживанні допінгу.