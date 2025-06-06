Англія

Швед може возз'єднатися з Аморімом.

Манчестер Юнайтед готовий викупити нападника Віктора Дьокереша у лісабонського Спортінга. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний швед може покинути португальський клуб за 65 млн. євро. Зазначена ціна цілком влаштовує керівництво "червоних дияволів".

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг Л 52 матчі, забив 54 голи та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію Брентфорду щодо нападника.