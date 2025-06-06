Англія

Після невдалої оренди в Хорватії нападник може змінити клуб уже цього літа.

Український нападник Назарій Русин найближчим часом покине Сандерленд — клуб не бачить гравця у своїх планах на сезон після повернення до Англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє видання Sunderland Echo.

24-річний футболіст провів останній сезон в оренді в хорватському Хайдуку, де зіграв 17 матчів і відзначився лише однією гольовою передачею. Клуб із Спліта вирішив не активізувати опцію викупу, і Русин повернувся до Англії. Сандерленд, своєю чергою, планує продати гравця вже цього літа.

Нагадаємо, Назарій Русин приєднався до англійського клубу влітку 2023 року з київського Динамо. За даними Transfermarkt, перехід обійшовся "чорним котам" у 2,5 млн євро.

Додамо, що в наступному сезоні Сандерленд зіграє в АПЛ.