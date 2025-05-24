Англія

Команда виграла фінал плей-оф Чемпіоншипу.

Сандерленд виграв фінал плей-оф Чемпіоншипу у Шеффілд Юнайтед та повернувся в АПЛ.

Матч на Вемблі завершився з рахунком 2:1 на користь "чорних котів". Кемпбелл вивів Шеффілд вперед, а голи Маєнди та Вотсона перевернули все з ніг на голову. Примітно, що Том Вотсон забив вирішальний гол на 90+5 хвилині.

Сандерленд не з'являвся у найвищому дивізіоні англійського футболу з сезону-2016/17.

Шеффілд Юнайтед - Сандерленд 1:2

Голи: Кемпбелл, 25 - Маєнда, 76, Вотсон, 90+5