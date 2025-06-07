Англія

Нідерландець дуже близький до переїзду в Англію.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився щодо ймовірного трансферу півзахисника "оран'є" Тіяні Рейндерса з Мілана в Манчестер Сіті. Його слова наводить портал NU.nl.

"Мені дзвонили з приводу Тіяні з "Сіті" ще кілька місяців тому. Я тоді навіть пожартував і назвав їм ще пару гравців, яких варто підписати. Але, схоже, все обмежиться Тіяні.

Думаю, "Сіті" — це чудовий наступний крок у кар'єрі Рейндерса. Він проявив терпіння в АЗ, потім крок за кроком розвивався і зараз перебуває на дуже високому рівні.

На якій позиції він гратиме в Манчестер Сіті? Питання не до мене. Але він універсальний — може зіграти на будь-якій позиції в півзахисті", — сказав Куман.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті закрив трансфер Рейндерса.