Англія

"Шпори" активно ведуть перемовини з наставником Брентфорда.

Тоттенгем перебуває на просунутій стадії переговорів із Томасом Франком щодо його призначення новим головним тренером після звільнення Анже Постекоглу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони планують продовжити перемовини наступного тижня.

Лондонський клуб зберігає оптимізм щодо завершення угоди найближчим часом. Франк, який очолює Брентфорд із 2018 року, вважається одним із головних кандидатів на посаду в Тоттенгемі після завершення сезону.

У разі успішного завершення переговорів, Тоттенгем отримає досвідченого тренера, який добре знає Прем’єр-лігу та зарекомендував себе як фахівець, здатний працювати в умовах обмежених ресурсів.