Англія

Каноніри активують клаусулу в п'ять мільйонів фунтів, угода вже майже завершена.

Арсенал наблизився до підписання воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги.

Лондонський клуб досяг принципової домовленості з іспанцем щодо довгострокового контракту. Гравець уже готовий виконувати роль другого номера після Давіда Раї.

За інформацією інсайдерів, Арсенал найближчим часом активує клаусулу в розмірі п'ять мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить завершити трансфер без затримок. Перехід підтверджується кількома авторитетними джерелами, зокрема Gunnerblog.

Кепа Аррісабалага у минулому сезоні виступав на правах оренди за Борнмут та провів 35 матчів, пропустивши 43 голи.