Каноніри активують клаусулу в п'ять мільйонів фунтів, угода вже майже завершена.
КЕПА, GETTY IMAGES
07 червня 2025, 18:30
Арсенал наблизився до підписання воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги.
Лондонський клуб досяг принципової домовленості з іспанцем щодо довгострокового контракту. Гравець уже готовий виконувати роль другого номера після Давіда Раї.
За інформацією інсайдерів, Арсенал найближчим часом активує клаусулу в розмірі п'ять мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить завершити трансфер без затримок. Перехід підтверджується кількома авторитетними джерелами, зокрема Gunnerblog.
Кепа Аррісабалага у минулому сезоні виступав на правах оренди за Борнмут та провів 35 матчів, пропустивши 43 голи.