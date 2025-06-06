Англія

Італієць завершив свій етап у лондонському клубі після 78 матчів у всіх турнірах.

Арсенал офіційно повідомив про припинення контракту з опорником Жоржінью за взаємною згодою сторін. 33-річний півзахисник, який приєднався до клубу у січні 2023 року з Челсі, тепер має статус вільного агента.

У футболці "канонірів" італійський хавбек бразильського походження провів 78 матчів у всіх змаганнях.

На міжнародному рівні Жоржінью провів 57 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Європи у 2021 році. Того ж року він був визнаний найкращим гравцем Європи за версією УЄФА та посів третє місце в голосуванні на "Золотий м’яч".

У статусі вільного агента бразильський Фламенго оголосив про підписання Жоржиньо. Раніше повідомлялось, що гравець підпише трирічний контракт.

Раніше повідомлялося, що Арсенал — єдиний клуб, який знаходиться на прямому контакті з Шешко.