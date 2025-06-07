Англія

20-річний футболіст близький до переходу на Стемфорд Брідж.

Джеймі Гіттенс погодився перейти в Челсі.

За інформацією журналіста RMC Sport Фабріса Хокінса, лондонський клуб досяг принципової домовленості з вінгером Боруссії. Сторони планують укласти контракт на 7 років.

"Сині" продовжують переговори з дортмундцями про трансфер.

У минулому сезоні Бундесліги Гіттенс провів 32 матчі, відзначившись 8 голами і 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д отримала відмову від Сандерленда щодо Беллінгема-молодшого.