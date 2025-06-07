20-річний футболіст близький до переходу на Стемфорд Брідж.
Джеймі Байно-Гіттенс, GETTY IMAGES
07 червня 2025, 21:22
Джеймі Гіттенс погодився перейти в Челсі.
За інформацією журналіста RMC Sport Фабріса Хокінса, лондонський клуб досяг принципової домовленості з вінгером Боруссії. Сторони планують укласти контракт на 7 років.
"Сині" продовжують переговори з дортмундцями про трансфер.
У минулому сезоні Бундесліги Гіттенс провів 32 матчі, відзначившись 8 голами і 3 асистами.
Раніше повідомлялося, що Боруссія Д отримала відмову від Сандерленда щодо Беллінгема-молодшого.