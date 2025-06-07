Німеччина

Клуби з першої спроби не зійшлись у ціні.

Англійський центральний півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем цього літа має всі шанси повторити шлях свого рідного брата, гравця мадридського Реала Джуда Беллінгема, та перебратись із англійського футболу до німецької Бундесліги.

І саме дортмундська Боруссія готова забезпечити цей шлях для 19-річного виконавця, як вона свого часу зробила й для Джуда, якого потім продала за 113 млн євро до "галактікос".

Проте цього разу "джмелі" мають не менш охочих отримати цього футболіста конкурентів у особі, зокрема, франкфуртського Айнтрахта.

Саме тому Дортмунд поспішає в процесі перемовин, проте все одно залишається обережним у питанні ціни — 25 млн євро наразі складає остання актуальна пропозиція Боруссії. За Джуда в 2020 році заплатили Бірмінгему 30,15 млн євро.

Проте Сандерленд довів до відома німецького клубу свою позицію, яка полягає в тому, що "чорні коти" хочуть отримати більше від цього трансферу та орієнтуються, як мінімум, на вартість трансферу Джуда до Бундесліги.

Перший раунд перемовин поміж клубами через це завершився невдачею, проте контакти на цьому не припинились, і незабаром Боруссія має зробити ще одну пропозицію.

Тим часом у Джоба 43 матчі, чотири голи та три гольові передачі за минулий сезон.