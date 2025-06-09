Алжирський фулбек висловився про перехід до Ман Сіті.
Раян Аїт-Нурі, Getty Images
09 червня 2025, 21:58
Напередодні Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання лівого захисника Раяна Аїта-Нурі, права на якого раніше належали Вулвергемптону.
24-річний алжирець поділився емоціями від укладення угоди з "містянами" до літа 2030 року.
"Я неймовірно щасливий і гордий приєднатися до Манчестер Сіті. Ман Сіті — один із найбільших клубів світу, і можливість грати за нього — це мрія, що стала реальністю.
Я також радий нагоді працювати й навчатися під керівництвом Пепа та його тренерського штабу, а також тренуватися і грати з гравцями світового рівня.
Приєднання до Сіті стало моментом великої гордості і для моєї родини. Тепер я з нетерпінням чекаю початку роботи та можливості зіграти перед нашими вболівальниками", — цитує слова Аїта-Нурі пресслужба "містян".
Раніше повідомлялося, сума угоди Раяна Аїта-Нурі до Манчестер Сіті склала близько 40 мільйонів євро.