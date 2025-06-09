Англія

Алжирський фулбек висловився про перехід до Ман Сіті.

Напередодні Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання лівого захисника Раяна Аїта-Нурі, права на якого раніше належали Вулвергемптону.

24-річний алжирець поділився емоціями від укладення угоди з "містянами" до літа 2030 року.

"Я неймовірно щасливий і гордий приєднатися до Манчестер Сіті. Ман Сіті — один із найбільших клубів світу, і можливість грати за нього — це мрія, що стала реальністю.

Я також радий нагоді працювати й навчатися під керівництвом Пепа та його тренерського штабу, а також тренуватися і грати з гравцями світового рівня.

Приєднання до Сіті стало моментом великої гордості і для моєї родини. Тепер я з нетерпінням чекаю початку роботи та можливості зіграти перед нашими вболівальниками", — цитує слова Аїта-Нурі пресслужба "містян".

Раніше повідомлялося, сума угоди Раяна Аїта-Нурі до Манчестер Сіті склала близько 40 мільйонів євро.