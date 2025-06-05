Англія

Алжирець готується до медогляду і стане новачком Гвардіоли вже цього вікенду.

Манчестер Сіті досяг остаточної домовленості з Вулвергемптоном щодо трансферу лівого захисника Раяна Аїт-Нурі. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сума угоди складе близько 40 мільйонів євро.

Гравець погодився на перехід до Сіті ще на початку тижня, а медогляд заплановано на суботу. Очікується, що Аїт-Нурі офіційно приєднається до чемпіонів Англії вже найближчими днями.

Контракт Аїт-Нурі з Вулвергемптоном розраховано до кінця червня 2026 року (клуб має опцію продовження до 2027-го). Портал transfermarkt оцінює його в 35 млн євро. Статистика минулого сезону АПЛ: 37 матчів, чотири голи, сім асистів та одне вилучення.