Англія

Англієць може повернутись на батьківщину.

На трансферному ринку розгортається справжня драма навколо 20-річного таланта дортмундської Боруссії – півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса. За інформацією авторитетного видання Sky Sports, молодий англієць висловив рішуче бажання змінити клубну прописку та приєднатися до лондонського Челсі.

"Сині" вже зробили конкретну пропозицію німецькому клубу у розмірі 42 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49,7 мільйона євро) за талановитого хавбека. Ба більше, повідомляється, що Байно-Гіттенс вже особисто повідомив керівництво Боруссії про своє прагнення зіграти за Челсі на майбутньому Клубному чемпіонаті світу.

Варто зазначити, що це не перша спроба Челсі підписати англійського півзахисника. Раніше дортмундці вже відхиляли пропозицію лондонців, яка складала 42 мільйони євро. Однак, поточний розвиток подій, коли сам гравець ініціює перехід, може суттєво змінити позицію німецького клубу.

Нагадаємо, що Байно-Гіттенс протягом 2012 року навчався в академії Челсі.