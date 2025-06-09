Англія

Контракт з французьким захисником розрахований до 2033 року.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання захисника Страсбура Мамаду Сарра.

Угода з 19-річним французом розрахована до літа 2033 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 20 мільйонів євро. Угода була узгоджена ще у січні цього року.

Минулого сезону Сарр провів 29 матчів, у яких відзначився одним асистом.

За підсумками сезону Челсі посів четверте місце в АПЛ та кваліфікувався до Ліги чемпіонів, а також став переможцем Ліги конференцій.