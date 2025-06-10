Англія

Челсі відпускає колишнього гравця збірної Англії.

Лондонський Челсі готується попрощатися зі своїм голкіпером Маркусом Беттінеллі, який невдовзі приєднається до лав Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

33-річний воротар перейде до складу містян ще до початку Клубного чемпіонату світу. У новій команді Беттінеллі відводиться роль третього голкіпера. Ця позиція стала вакантною після відходу Скотта Карсона, який довгий час виконував цю роль у Манчестер Сіті.

В сезоні-2024/25 він не провів жодного матчу на клубному рівні за Челсі. Загалом за чотири роки у складі синіх, колишній воротар збірної Англії (який має лише один зіграний матч за національну команду) зіграв лише один поєдинок, у якому пропустив один гол.

Нагадаємо, Аїт-Нурі став гравцем Манчестер Сіті.