Англія

Лондонський клуб відмовився платити за воротаря Мілана завищену суму перед стартом Клубного чемпіонату світу.

Перехід французького голкіпера Майка Меньяна з Мілана до Челсі не відбудеться.

Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони не змогли домовитися про фінансові умови угоди, а лондонський клуб відмовився сплачувати так званий "податок на Клубний чемпіонат світу".

Челсі вважав запитану суму надмірною і не став продовжувати перемовини, розглядаючи альтернативні варіанти на позицію воротаря.

У клубі зберігають повну довіру до наявного кадрового потенціалу: Джордже Петровича, Роберта Санчеса, Лукаса Йоргенсена та молодого таланта Майка Пендерса.