Англія

До США вирушать 28 виконавців лондонців.

Лондонський Челсі оголосив свою заявку на Клубний чемпіонат світу-2025, передає офіційний сайт "синіх".

До переліку з 28 гравців не потрапили голкіпер Джордже Петрович, захисники Веслі Фофана (травма), Аксель Дісасі, Бен Чілвелл і Ренату Вейга, півзахисник Кендрі Паес, а також нападники Жоау Феліш і Рахім Стерлінг. У той же час до США вирушать одразу кілька літніх новачків, а саме захисник Мамаду Сарр, півзахисник Даріу Ессугу, а також нападник Ліам Делап.

Нагадаємо, у групі D підопічні Енцо Марески зустрінуться з Лос-Анджелесом (16.06), Фламенго (20.06) і Есперансом (25.06). Челсі вийшов на КЧС завдяки перемозі в Лізі чемпіонів-2020/21.

Раніше свою заявку на турнір оголосив мадридський Реал.