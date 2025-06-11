Іспанія

До США вирушать 34 виконавці мадридського гранда.

До заявки мадридського Реала на Клубний чемпіонат світу-2025 потрапили 34 гравці, передає офіційний сайт клубу.

Зокрема, у переліку виконавців "бланкос", які вирушать до США, опинилися й голкіпер Андрій Лунін, правий захисник Трент Александер-Арнольд і центральний захисник Дін Гюйсен.

Нагадаємо, у групі Н підопічним Хабі Алонсо протистоятимуть Аль-Хіляль (18.06), Пачука (22.06) і РБ Зальцбург (27.06). Реал Мадрид вийшов на КЧС за рахунок перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22.

Раніше повідомлялося, що Лунін може повернутися до Ов'єдо.