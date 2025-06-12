Італія

Міланці вже вийшли на контакт щодо 21-річного таланта з Парагваю.

Інтер продовжує пошук молодих і перспективних виконавців, і однією з головних цілей на це трансферне вікно став атакувальний півзахисник Брайтона Хуліо Енсісо. Як інформує журналіст Руді Галетті, міланський клуб уже вийшов на контакт з англійською стороною щодо потенційного переходу 21-річного гравця.

Футболіст перебрався до Брайтона влітку 2022 року з парагвайського Лібертада. Минулого сезону він відіграв першу частину кампанії в англійському клубі (16 матчів, один гол, один асист), а в другій частині був орендований Іпсвічем, де також залишив свій слід — 13 матчів, два голи та три результативні передачі.

Контракт Енсісо з Брайтоном чинний до 2026 року, і клуб оцінює гравця у близько 30 мільйонів євро. Втім, в Інтері переконані, що з огляду на залишок контракту та обмежену кількість ігрового часу, є простір для зниження ціни під час перемовин.

Нерадзуррі вважають Хуліо частиною довгострокової стратегії оновлення команди та омолодження складу.