Англія

Клуб продовжує пошуки свого нового керманича.

Том Клеверлі веде переговори з Плімут Аргайл стосовно посади головного тренера клубу, передає видання The Athletic.

Нещодавно вже колишній керманич "зелених" Мірон Муслич отримав пропозицію від Шальке. Після всього 23-х матчів із Плімутом він залишив клуб і перебрався до другої Бундесліги.

Клеверлі ж на початку травня залишив посаду головного тренера Вотфорда. "Шершні" фінішували 14-ми в турнірній таблиці Чемпіоншипу-2024/25, набравши 57 очок у 46-ти матчах.

Плімут Аргайл із другого дивізіону країни вилетів. Нагадаємо, у складі "зелених" перебуває український захисник Максим Таловєров.