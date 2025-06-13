Клуб продовжує пошуки свого нового керманича.
Том Клеверлі, Getty Images
13 червня 2025, 15:34
Том Клеверлі веде переговори з Плімут Аргайл стосовно посади головного тренера клубу, передає видання The Athletic.
Нещодавно вже колишній керманич "зелених" Мірон Муслич отримав пропозицію від Шальке. Після всього 23-х матчів із Плімутом він залишив клуб і перебрався до другої Бундесліги.
Клеверлі ж на початку травня залишив посаду головного тренера Вотфорда. "Шершні" фінішували 14-ми в турнірній таблиці Чемпіоншипу-2024/25, набравши 57 очок у 46-ти матчах.
Плімут Аргайл із другого дивізіону країни вилетів. Нагадаємо, у складі "зелених" перебуває український захисник Максим Таловєров.