Німеччина

Мірон Муслич очолив клуб Другої Бундесліги.

Шальке офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 42-річний Мірон Муслич, який до цього очолював англійський клуб Чемпіоншипу Плімут Аргайл, за який виступає український центрбек Максим Таловєров. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Муслич підписав контракт із гельзенкірхенцями до 30 червня 2027 року. Угода з Плімутом була досягнута на умовах конфіденційності.

Австрійський фахівець володіє ліцензією UEFA Pro. Справжній прорив у тренерській кар’єрі він зробив у Бельгії, очоливши Серкль Брюгге в сезоні 2022/23. Команда під його керівництвом піднялася з передостаннього місця на восьме та пробилася до єврокубкових кваліфікацій. У наступному сезоні клуб фінішував п’ятим у регулярному чемпіонаті та четвертим у чемпіонській групі, здобувши путівку до кваліфікації Ліги Європи та вийшовши до групового етапу Ліги конференцій.

У січні 2025 року Плімут Аргайл запросив Муслича на посаду головного тренера після звільнення Вейна Руні. Команда посідала останнє місце в Чемпіоншипі, але Муслич зумів стабілізувати гру та уникнути поразок у 12 з 21 матчів. До збереження прописки клубу не вистачило лише трьох очок. Особливої уваги заслуговує перемога Плімуту над Ліверпулем у 4-му раунді Кубка Англії в лютому 2025 року.