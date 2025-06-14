Тренер заробить близько 8 мільйонів фунтів.
Томас Франк, Getty images
14 червня 2025, 19:25
Призначення Томаса Франка головним тренером Тоттенгема позитивно позначиться на його доходах.
Як повідомляє The Times, датський фахівець істотно збільшить свою зарплату в порівнянні з попереднім місцем роботи. За умовами трирічного контракту з лондонським клубом, Франк отримає вісім мільйонів фунтів стерлінгів, що більш ніж втричі перевищує його колишній дохід в Брентфорді.
У минулому розіграші чемпіонату Англії Брентфорд посів 10-е місце з 56 очками. Тоттенгем завершив сезон на 17-му рядку таблиці, набравши 38 очок.
Проте клуб досяг успіху на європейській арені, вигравши Лігу Європи під керівництвом Анге Постекоглу, після чого і відбулося призначення Франка.