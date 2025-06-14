Англія

Байно-Гіттенс може продовжити кар'єру в АПЛ.

Атакуючий півзахисник Джеймі Байно-Гіттенс, правами на якого володіє дортмундська Боруссія, може переїхати на туманний Альбіон. Про це повідомляють журналісти Fichajes.

У підписанні 20-річного англійського вінгера зацікавлений Арсенал. "Каноніри" підшукують підкріплення на лівий фланг нападу і готові виділити на придбання Байно-Гіттенса 50 мільйонів євро. Інтерес до гравця також виявляє Челсі.

У сезоні, що завершився, півзахисник взяв участь у 48 поєдинках дортмундського колективу. Джеймі відзначився 12 забитими м'ячами і п'ятьма гольовими передачами.