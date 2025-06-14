Англія

Колишній гравець Шахтаря може залишитися в лондонському клубі.

Лівий вінгер Манор Соломон проведе передсезонну підготовку з Тоттенгемом, передає журналіст Бен Джейкобс.

Повідомляється, що в 25-річного ізраїльтянина тепер є можливість залишитися в лондонському клубі, але спочатку новий головний тренер "шпор" Томас Франк має оцінити ситуацію гравця. Сам Соломон задля спроби переконати спеціаліста в своїй спроможності допомогти Тоттенгему готовий почекати, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього.

У сезоні-2024/25 Манор на правах оренди представляв Лідс Юнайтед. Десять голів і 12 асистів виконавця в 39-ти матчах Чемпіоншипу допомогли клубу повернутися до АПЛ.

Склад Тоттенгема Соломон поповнив у липні 2023 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Шахтар, що призвело до конфлікту між клубами.

На рахунку ізраїльтянина два асисти в шести матчах за "шпор" у всіх турнірах сезону-2023/24.

Раніше повідомлялося, що лондонці втричі збільшили дохід Томаса Франка.