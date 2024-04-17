Англія

Гендиректор Шахтаря незадоволений умовами, які "шпори" запропонували в якості компенсації за перехід ізраїльського вінгера.

Незважаючи на певну інформацію в пресі щодо врегулювання конфліктної ситуації між донецьким Шахтарем та лондонським Тоттенгема через перехід вінгера Маноро Соломона до лондонців вільним агентом, сторони досі не знайшли рішення щодо компенсації за 24-річного ізраїльтянина, яке б удовольнило всіх.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін звернувся до президента "шпор" Деніела Леві щодо "кейсу Соломона" та закликав його "підтримувати цінності футбольної сім'ї".

"Ми не просимо грошей у Тоттенгема. Ми просимо хорошу компенсацію за майбутній продаж Соломона. Якщо ви продасте його за хороші гроші, ми обидва щось отримаємо. Це неповага, що вони пропонують нам лише 10% комісії від майбутнього продажу. Ніби не поважають ні футбольних цінностей, ні того, що відбувається в Україні.

Я апелюю до моральної сторони, тому що якщо ми не знайдемо рішення, то будемо звертатися до суду з юридичною стороною. Я хочу звернутися до Даніеля Леві і закликати його підтримувати цінності футбольної сім’ї", — цитує слова Сергія Палкіна The Standard.