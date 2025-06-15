Англія

Португалець може перебратися в АПЛ.

Рафаель Леау подобається топ-клубам Англії.

Інсайдер Крістіан Фальк повідомляє, що менеджери Баварії зустрічалися з представниками вінгера Мілана за день до фіналу Ліги чемпіонів, але з тих пір прогресу в переговорах немає.

При цьому, португалець цікавий Ліверпулю і стане планом Б для Арсеналу – на випадок невдачі в боротьбі за Ніко Вільямса (Атлетік).

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий запропонувати 50 млн євро за вінгера Боруссії.