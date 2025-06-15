Англія

Нідерландський новачок клубу заявив, що гратиме у свій футбол, хоча й надихається грою бельгійця.

Новачок Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс прокоментував свій перехід до англійського гранда, підкресливши, що не вважає себе прямою заміною для Кевіна Де Брюйне, який цього літа перебрався до італійського Наполі.

"Я в Манчестер Сіті не для того, щоб замінити Де Брюйне. Я маю грати у свій футбол. Але я беру у різних гравців те, що вони роблять справді добре, і намагаюся це адаптувати.

У випадку з Кевіном Де Брюйне мені було важливо, як він сканує поле, як віддає передачі", — заявив Рейндерс у коментарі для City Xtra.

Нагадаємо, Рейндерс витіснив Шевченка з топ-3 найдорожчих продажів Мілана.