Нідерландський новачок клубу заявив, що гратиме у свій футбол, хоча й надихається грою бельгійця.
Тіджані Рейндерс, Getty Images
15 червня 2025, 16:56
Новачок Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс прокоментував свій перехід до англійського гранда, підкресливши, що не вважає себе прямою заміною для Кевіна Де Брюйне, який цього літа перебрався до італійського Наполі.
"Я в Манчестер Сіті не для того, щоб замінити Де Брюйне. Я маю грати у свій футбол. Але я беру у різних гравців те, що вони роблять справді добре, і намагаюся це адаптувати.
У випадку з Кевіном Де Брюйне мені було важливо, як він сканує поле, як віддає передачі", — заявив Рейндерс у коментарі для City Xtra.
Нагадаємо, Рейндерс витіснив Шевченка з топ-3 найдорожчих продажів Мілана.