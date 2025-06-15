Новачок Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс прокоментував свій перехід до англійського гранда, підкресливши, що не вважає себе прямою заміною для Кевіна Де Брюйне, який цього літа перебрався до італійського Наполі.

"Я в Манчестер Сіті не для того, щоб замінити Де Брюйне. Я маю грати у свій футбол. Але я беру у різних гравців те, що вони роблять справді добре, і намагаюся це адаптувати.

У випадку з Кевіном Де Брюйне мені було важливо, як він сканує поле, як віддає передачі", — заявив Рейндерс у коментарі для City Xtra.

Нагадаємо, Рейндерс витіснив Шевченка з топ-3 найдорожчих продажів Мілана.