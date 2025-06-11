Італія

Тіджані підписав п'ятирічний контракт із Манчестер Сіті.

Трансфер центрального півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса обійшовся Манчестер Сіті в 55 млн євро, передає портал Transfermarkt.

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Таким чином 26-річний нідерландець увійшов до топ-3 найдорожчих в історії продажів "россонері". З урахуванням бонусних 15 млн євро Рейндерс може побити трансферний рекорд Кака.

Тіджані представляв Мілан із липня 2023 року. Тоді АЗ отримав за гравця 20.5 млн євро.

На рахунку півзахисника 19 голів і дев'ять асистів у 104-х матчах за гранд Серії А в усіх турнірах. У січні 2025-го він здобув із "россонері" Суперкубок Італії.

Раніше повідомлялося, що придбання іншого півзахисника Мілана завершує Наполі.