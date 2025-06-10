Англія

"Червоні дияволи" готові відпустити аргентинця за 70 мільйонів фунтів, а серед претендентів — колишній тренер тен Гаг у Баєрі.

Літнє трансферне вікно обіцяє бути гарячим для Алехандро Гарначо. Як стало відомо раніше, молодий аргентинський вінгер цього літа залишить Манчестер Юнайтед, і за його підписання вже розгорнулася справжня боротьба між п'ятьма європейськими клубами.

За інформацією видання Independent, Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з Гарначо за значну суму в 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Серед клубів, що проявляють активний інтерес до аргентинця, виділяється леверкузенський Баєр. Новий головний тренер Баєра Ерік тен Гаг, який раніше працював з Гарначо в Манчестер Юнайтед, є великим прихильником його гри та бачить його важливим елементом у своїх тактичних схемах.

Також у гонці за вінгером бере участь Астон Вілла. Проте, можливий перехід Гарначо до бірмінгемського клубу залежатиме від майбутнього Моргана Роджерса, що може вплинути на їхню трансферну стратегію.

Крім того, за ситуацією з Алехандро Гарначо пильно стежать ще три відомі європейські клуби: лондонський Челсі, мадридський Атлетіко та італійський Наполі. Кожен з них шукає підсилення атакувальної ланки і бачить у Гарначо гравця, здатного додати швидкості та креативу.

Раніше Аморім повідомив Гарначо про необхідність шукати новий клуб.