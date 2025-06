Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.

Нове екіпірування виконане в традиційних кольорах для клубу з Манчестера — червоний, чорний та білий.

Футболка прикрашена абстрактними графічними візерунками у різних відтінках червоного кольору. За заявою клубу вони символізують елементи поля та трибун. Шорти виконані у білому кольорі.

