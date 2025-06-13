Розробником форми стала німецька компанія аdidas.
ФК Манчестер Юнайтед
13 червня 2025, 13:20
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.
Нове екіпірування виконане в традиційних кольорах для клубу з Манчестера — червоний, чорний та білий.
Футболка прикрашена абстрактними графічними візерунками у різних відтінках червоного кольору. За заявою клубу вони символізують елементи поля та трибун. Шорти виконані у білому кольорі.
Технічним спонсором "червоних дияволів" є компанія adidas.
За підсумками минулого сезону МЮ посів 15 місце у турнірній таблиці АПЛ, а також дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Тоттенгему.
Раніше повідомлялося, що МЮ оголосив про трансфер Куньї.