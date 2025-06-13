Англія

Розробником форми стала німецька компанія аdidas.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.

Нове екіпірування виконане в традиційних кольорах для клубу з Манчестера — червоний, чорний та білий.

Футболка прикрашена абстрактними графічними візерунками у різних відтінках червоного кольору. За заявою клубу вони символізують елементи поля та трибун. Шорти виконані у білому кольорі.

Paying tribute to the Theatre of Dreams 🔴🏟️



Our @adidasFootball 2025/26 home kit is here.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 12, 2025

Технічним спонсором "червоних дияволів" є компанія adidas.

За підсумками минулого сезону МЮ посів 15 місце у турнірній таблиці АПЛ, а також дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Тоттенгему.

Раніше повідомлялося, що МЮ оголосив про трансфер Куньї.