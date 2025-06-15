Англія

Із липня 2021 року центрфорвард виступав за Вольфсбург.

Центральний нападник Вольфсбурга Лукас Нмеча підписав дворічний контракт із Лідс Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Повідомляється, що 26-річний німець змінить клубну прописку на правах вільного агента. Наприкінці червня втрачає чинність контракт Нмечі з Вольфсбургом.

На його рахунку 19 голів і чотири асисти в 73-х матчах усіх турнірів за клуб із Бундесліги з липня 2021 року (придбали в Манчестер Сіті за 8 млн євро). В іще 12-ти поєдинках "біло-зелених" Лукас взяв участь у сезоні-2019/20, коли рідні для нього "містяни" віддали його в оренду.

Нападник також представляв Андерлехт, Мідлсбро й Престон Норт-Енд. Нмеча провів сім матчів за збірну Німеччини в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Лідс Юнайтед до півзахисника Ювентуса.