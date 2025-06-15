Англія

Фер Лопес залишить Ла Лігу заради АПЛ.

Перехід до Вулвергемптона правого вінгера Сельти Фера Лопеса перебуває на фінальній стадії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "вовкам" 21-річний іспанець обійдеться в 20 млн євро. Контракт із ним буде розраховано до кінця червня 2030-го.

Лопес дебютував на найвищому рівні в сезоні-2024/25. На рахунку Фера чотири гола в 20-ти матчах за Сельту в усіх турнірах.

Гравець також відзначився 11-ма голами й шістьма асистами в 51-му матчі за резервну команду клубу з Віго.

Нагадаємо, Вулвергемптон нещодавно попрощався із захисником Раяном Аїт-Нурі й нападником Матеусом Куньєю.