Англія

Коментар італійського фахівця.

Енцо Мареска вже робить акцент на тих, хто стане фундаментом його проєкту — і півзахисник Коул Палмер точно входить в цей список.

В інтерв'ю виданню Mirror італійський фахівець відзначив виняткові якості 23-річного англійця.

"Я вже говорив це раніше і повторю знову: Коул — один з тих особливих гравців, хто здатний змінити хід матчу в будь-який момент. Він може створити момент з порожнечі — і це робить його унікальним", — сказав фахівець.

Палмер приєднався до Челсі восени 2023 року, перейшовши з Манчестер Сіті, і став одним з головних відкриттів сезону.

У кампанії-2024/25 атакуючий хавбек провів 46 матчів, забив 15 голів і зробив 12 асистів.

Раніше повідомлялося, що Давід Фофана покине Челсі.