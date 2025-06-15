Коментар італійського фахівця.
Коул Палмер, Getty Images
15 червня 2025, 20:57
Енцо Мареска вже робить акцент на тих, хто стане фундаментом його проєкту — і півзахисник Коул Палмер точно входить в цей список.
В інтерв'ю виданню Mirror італійський фахівець відзначив виняткові якості 23-річного англійця.
"Я вже говорив це раніше і повторю знову: Коул — один з тих особливих гравців, хто здатний змінити хід матчу в будь-який момент. Він може створити момент з порожнечі — і це робить його унікальним", — сказав фахівець.
Палмер приєднався до Челсі восени 2023 року, перейшовши з Манчестер Сіті, і став одним з головних відкриттів сезону.
У кампанії-2024/25 атакуючий хавбек провів 46 матчів, забив 15 голів і зробив 12 асистів.
Раніше повідомлялося, що Давід Фофана покине Челсі.